Evil Genius 2: World Domination disponibile su console

Rebellion ha annunciato la disponibilità odierna di Evil Genius 2: World Domination per console, ossia PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series S e X. Per chi non lo conoscesse, si tratta del seguito di uno strategico che scimmiottava senza troppi misteri Dungeon Keeper, uno dei tanti capolavori della Bullfrog di Peter Molyneux, mettendo i giocatori nei panni dei cattivi.

Evil Genius 2: World Domination è già disponibile su PC dall'inizio del 2021, anche se è passato un po' in sordina. Naturalmente le versioni console hanno dei controlli rivisti, per meglio adattarsi ai joypad, ma volendo è possibile giocare con mouse e tastiera.

Da notare che acquistando la Deluxe Edition si otterranno tutti i contenuti già lanciati del Season Pass. Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

In Evil Genius 2 i giocatori hanno il compito di conquistare il mondo. Dovrai reclutare e addestrare una forza lavoro di servitori fedeli e potenti scagnozzi per difendere la tua base dalle ingerenze delle Forze di Giustizia nella tua missione per governare il pianeta, un piano ignobile alla volta.

Il gioco include:

Quattro campagne uniche - gioca nei panni del despota narcisista Max, del pazzo muscoloso Ivan, dell'ex capospia manipolatrice Emma o dello scienziato fanatico Zalika. Guida il tuo genio malvagio prescelto attraverso la loro campagna basata su una storia distinta mentre impongono la loro visione distorta su un mondo ignaro.

Tre location insulari - scegli dove costruire il tuo quartier generale dei supercriminali da tre paradisi insulari, ognuno con le proprie sfide di gioco. Dall'esterno la tua base sembra un bellissimo casinò resort, ma dietro le porte chiuse si cela ogni sorta di male inimmaginabile.

Costruzione intuitiva della base- progetta, costruisci e personalizza la tua base come meglio credi. Con le moderne meccaniche di costruzione delle basi e un sacco di funzionalità di gioco totalmente nuove per la serie, comprese le basi a più piani, i fan della strategia si sentiranno come a casa con Evil Genius 2.

Nuove stanze, scagnozzi, agenti, aggeggi, trappole e altro - Evil Genius 2 presenta tonnellate di personaggi minacciosi e dispositivi diabolici da utilizzare a tuo vantaggio. Dal delizioso e fatale Sushi Chef alla sempre affamata Venus Spy-Trap, hai un numero enorme di modi per impedire alle Forze della Giustizia di sventare i tuoi piani ignobili.

World Domination 2.0 - catapultati sulla scena mondiale ed esegui la tua campagna di supremazia totale. Invia i tuoi servitori e scagnozzi in missioni in tutto il mondo mentre eserciti la tua influenza e il tuo controllo sulle regioni del mondo. Completa piani lucrativi, espandi la tua rete criminale, recluta nuovi scagnozzi e ruba ogni sorta di bottino utile: dalle Porte a Fort Knox fino a un dodo vivo e vegeto.