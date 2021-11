Chrono Cross Remake, spunta il possibile team di sviluppo responsabile

I rumor su Chrono Cross Remake continuano a circolare e ultimamente si stanno addensando, facendo pensare a un possibile annuncio ufficiale al riguardo, che a questo punto potrebbe arrivare addirittura ai Game Awards, ma intanto siamo ancora con le voci di corridoio a parlare del possibile team di sviluppo responsabile del progetto.

Secondo quanto riferito da Nintendo Enthusiast, il progetto di rifacimento di Chrono Cross, che potrebbe essere proprio un Remake, più che una Remaster, potrebbe essere stato affidato a Forever Entertainment, team di sviluppo che si è occupato anche di Panzer Dragoon Remake e del prossimo House of the Dead Remake.

Non sappiamo bene se questa possa essere una notizia molto positiva, ma intanto prendiamo da questo punto di vista il fatto che altri indizi si accumulano sulla possibilità che il ritorno di Chrono Cross sia realtà.

Chrono Cross, il cast di personaggi

Oltre alle indicazioni emerse dalla cantante irlandese Éabha "Ava" McMahon, che a quanto pare sta collaborando per la scrittura della colonna sonora di un "remake di un gioco PlayStation" che inizialmente si pensava potesse essere Metal Gear Solid e invece pare essere proprio Chrono Cross, secondo il sito in questione c'è anche il recente accordo tra Square Enix e Forever Entertainment a consolidare l'idea che ci sia il team dietro al progetto.

L'idea di base di questa collaborazione sembra infatti essere la creazione di remake e il rilancio di brand storici appartenenti a Square Enix sul mercato, dunque rientrerebbe precisamente nell'operazione in questione.



Un'altra possibile prova del coinvolgimento di Forever, se vogliamo, arriva dallo stesso CEO di TA Publishing, che è una sussidiaria della compagnia in questione, il quale su Twitter sembra aver preso particolarmente a cuore degli errori con cui IGN Japan ha riportato la trama do Chrono Cross, cosa che ha spinto un utente a chiedere se per caso Forever abbia a che fare con il remake, a cui Anseaume ha risposto con "Ma esiste veramente?" e la gif di un uomo che esprime dubbi in maniera decisamente comica.