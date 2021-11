Cyberpunk 2077, su Steam la valutazione degli utenti è diventata molto positiva

Cyberpunk 2077 è stato sommerso nei giorni scorsi da recensioni favorevoli da parte degli utenti su Steam, con ben 19.000 pareri che hanno portato la valutazione del gioco a diventare molto positiva.

Le recensioni positive di Cyberpunk 2077 lo hanno riportato in cima alla classifica Steam, come abbiamo segnalato alcune ore fa, ma il trend non accenna a fermarsi, complice l'attuale promozione a 29,99€ nell'ambito dei Saldi Autunnali della piattaforma Valve.

Il quest director del gioco, Pawel Sasko, ha voluto ringraziare su Twitter tutte le persone che hanno contribuito a questo importante rilancio, determinando con i loro acquisti il ritorno sia di Cyberpunk 2077 che di The Witcher 3: Wild Hunt nella lista dei giochi più venduti su Steam.

In effetti le valutazioni negative di Cyberpunk 2077 su Steam non facevano che riflettere il malcontento nato soprattutto per via delle versioni console del gioco, effettivamente problematiche e incomplete al lancio.

Una questione a cui CD Projekt RED ha posto rimedio, sebbene in maniera tardiva e meno brillante di quanto si sperasse, in attesa dell'upgrade next-gen del 2022 che porterà il loro ambizioso action RPG anche su PS5 e Xbox Series X|S.