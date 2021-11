Steam, iniziati i saldi autunnali con votazione dei migliori giochi dell'anno

Su Steam sono iniziati i saldi autunnali con migliaia di offerte per tutte le tasche e relative a tutti i generi. Contestualmente sono state avviate anche le votazioni per i migliori giochi dell'anno su PC, almeno quelli in vendita nel negozio digitale di Valve.

I saldi autunnali di Steam sono iniziati oggi 24 novembre 2021 e termineranno il 1° dicembre 2021. Oltre ai giochi in evidenza, potete esplorare le offerte divise per genere, per vendite, per percentuale di sconto e così via. In evidenza ci sono anche i giochi della Lista dei Desideri, nonché i DLC dei titoli che possedete.

Tra le offerte migliori di oggi, Cyberpunk 2077 scontato del 50% (29,99€ invece di 59,99€), Hades scontato del 30% (14,69€ invece di 20,99€), Horizon Zero Dawn scontato del 50% (24,99€ invece di 49,99€), Tales of Arise scontato del 25% (44,99€ invece di 59,99€) e tanti altri ancora. Vi conviene fare un giro su Steam, partendo dalla home page, per cercare quello che fa al caso vostro.

Per quanto riguarda i premi, è possibile votare per il Gioco dell'anno, per il Gioco VR dell'anno, per il Premio Atto d'amore, per il Meglio in Compagnia, per il Miglior Stile Grafico, per il Gameplay più innovativo, per il miglior gioco in cui fai pena, per la Migliore colonna sonora, per il Miglior gioco dalla trama profonda e per il Meritato Relax.

Alle premiazioni sono legate delle medaglie, ottenibili nominando almeno un gioco, giocando a uno dei titoli nominati, nominando un gioco in ogni categoria e pubblicando una recensione per un gioco nominato.