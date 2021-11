Deathloop su Steam è già scontato del 50%

Deathloop su Steam è già venduto con uno sconto del 50%. Si tratta di una notizia interessante, considerando che stiamo parlando di uno dei giochi più chiacchierati del 2021, uscito poco più di due mesi fa e addirittura candidato al premio di Gioco dell'Anno per i The Game Awards 2021.

Verrebbe da pensare che le vendite di Deathloop non siano state eccezionali, almeno non in proporzione alle attese, visto che sconti così generosi su titoli molto recenti generalmente vengono applicati quando i risultati fatti a prezzo pieno non sono stati propriamente esaltanti. Certo, queste potrebbero essere anche delle nostre congetture prive di fondamento, anche perché in un annuncio lavorativo Arkane ha definito il gioco una hit.

Potrebbe anche darsi che la versione PS5 sia stata un successo, grazie anche al marketing di Sony, mentre quella PC abbia ottenuto risultati più modesti. Difficile dire quale sia la verità. Rimane il fatto che attualmente su Steam potete portarvi a casa Deathloop per 29,99€, un vero affare data la qualità del gioco. Volendo c'è anche l'edizione Deluxe con lo stesso sconto, quindi acquistabile per 39,99€ invece di 79,99€.

Per altre informazioni, leggete la nostra recensione di Deathloop.