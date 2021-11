Hideo Kojima potrebbe aver iniziato a suggerire il suo prossimo gioco, sempre con Norman Reedus

Hideo Kojima potrebbe aver iniziato a suggerire la lavorazione del suo prossimo gioco, che potrebbe avere ancora Norman Reedus tra i protagonisti. Il tutto nasce da un post su Twitter in cui Kojima ha scritto di aver rivisto il progetto e la sceneggiatura e di aver fatto degli esperimenti. Con cosa non è dato di sapere. Oltre al testo nel tweet è visibile una foto che mostra alcuni attori al lavoro su di un set di motion capture.

Secondo alcuni uno di quegli attori che si vedono sfocati sullo sfondo, quello al centro dell'immagine, sarebbe proprio Reedus.

Per chi non lo conoscesse, Norman Reedus ha interpretato Sam Porter Bridges, il protagonista di Death Stranding, l'ultimo gioco firmato da Hideo Kojima. Oltretutto lui e Kojima sono molto amici, quindi non sarebbe poi così strano che tornassero a lavorare insieme a un secondo progetto.

Nei primi mesi del 2021 Reedus aveva parlato della possibilità dell'arrivo di un seguito di Death Stranding. Che sia proprio questo il nuovo gioco di Kojima? Difficile dirlo, anche perché le voci intorno ai progetti di Kojima Productions sono innumerevoli.

Ad esempio, secondo alcune, Kojima si starebbe occupando di un nuovo Silent Hill per Konami, finanziato da PlayStation, mentre per altre sarebbe al lavoro su un gioco basato sul cloud per Microsoft.