Dark Souls: il director è commosso per il premio di miglior gioco di sempre

Hidetaka Miyazaki si è detto commosso per il premio ricevuto da Dark Souls ai Golden Joystick Awards 2021 come miglior gioco di sempre. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando del director di Dark Souls e di alcuni dei migliori titoli di FromSoftware.

Più precisamente, Dark Souls ha vinto il riconoscimento come Ultimate Game of All Time, una nuova categoria aggiunta alla premiazione di quest'anno.

Miyazaki ha espresso la sua soddisfazione per il premio ricevuto in un breve comunicato inviato a Yahoo Japan, in cui ha dichiarato: "Non riusciamo ancora a credere che gli utenti abbiano selezionato noi tra tutte le opere nominate. È un grande onore. Grazie a tutti quelli che sono stati coinvolti nello sviluppo e che hanno collaborato al gioco, incluse FromSoftware e Bandai Namco Entertainment. Soprattutto, grazie agli utenti che ci hanno giocato e lo hanno supportato. Vi sono davvero grato."

Miyazaki ne ha anche approfittato per fare un po' di marketing per Elden Ring, il prossimo gioco di FromSoftware, affermando che molti degli sviluppatori che hanno iniziato con Dark Souls, ora sono dei veterani che stanno lavorando al nuovo titolo. È anche per questo motivo che è stato "profodamente commosso dal premio." Vedere crescere così tante professionalità deve essere stato bello.

Il messaggio si è concluso con la promessa di Miyazaki che continuerà a fare ciò che gli riesce meglio: "Continuerò a fare giochi interessanti e di valore." Lo speriamo davvero tanto anche noi e non vediamo l'ora di giocarli, a partire da Elden Ring.