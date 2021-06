Hideo Kojima: Microsoft pubblicherà il suo nuovo horror a episodi, dice un insider

Hideo Kojima potrebbe aver siglato un contratto con Microsoft per la pubblicazione del suo nuovo gioco horror a episodi, sviluppato per funzionare attraverso tecnologia cloud, in base a quanto riferito dall'insider SoulsHunt.

La fonte in questione ha precedentemente svelato in anticipo Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin prima che venisse effettivamente annunciato da Square Enix con notevole precisione, cosa che lo rende un insider potenzialmente affidabile, ma ovviamente c'è sempre da considerare che si tratta di voci di corridoio non confermate.

In base a quanto riferito nel tweet riportato qui sotto, "Abandoned non ha a che fare con Kojima", cosa che ormai sembra essere piuttosto chiara. Poi però aggiunge la questione: "Kojima siglerà un contratto con Microsoft per la pubblicazione del suo progetto horror a episodi (il gioco Stadia). Microsoft non comprerà lo studio. Sony ha rifiutato il progetto perché non convinta del formato a episodi".



Dunque la faccenda si basa su una serie di voci di corridoio ormai sedimentate da tempo e le ricomporrebbe in questa nuova forma: da tempo si dice che Hideo Kojima stia lavorando a un gioco horror ed è emerso in precedenza che Google Stadia avrebbe rifiutato un suo progetto, proprio prima di cancellare i vari altri titoli interni e chiudere i team di sviluppo, sebbene questa cosa sia stata smentita da Google.

Il gioco horror in questione sarebbe dunque incentrato sulla tecnologia cloud, essendo stato studiato per Stadia, cosa che lo renderebbe particolarmente adatto al Cloud Gaming di Microsoft e Xbox Game Pass. D'altra parte, a questo si collegherebbe anche la voce che vuole l'assunzione di Kim Swift direttamente legata al supporto per i giochi in cloud e al progetto di Hideo Kojima in particolare.

In ogni caso, si tratta di informazioni da prendere con le pinze, peraltro lo stesso SoulsHunt dice di non essere molto convinto dell'ultima frase, ovvero il fatto che Sony abbia rifiutato di pubblicare il progetto perché non convinto della forma episodica.