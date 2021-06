Pokémon Unite: i Pokémon al lancio salgono a 23, ecco l'elenco completo con immagini

Pokémon Unite avrà in totale 23 Pokémon al lancio, in base a quanto riportato da SciresM che ha seguito il caso fino a ricomporre il cast completo di creature che saranno disponibili fin da subito all'interno del gioco, salvo ovviamente introduzioni successive.

Qualche tempo fa avevamo riportato di 19 Pokémon al lancio, ma evidentemente l'elenco presente sul sito ufficiale non è del tutto completo: adesso dovremmo aver raggiunto il totale, in attesa di vedere poi il gioco definitivo previsto arrivare a luglio 2021, con data di uscita ancora da definire.

Pokémon Unite è un MOBA free-to-play per Nintendo Switch, iOS e Android, sviluppato da TiMi Studios e pubblicato da The Pokémon Company e Nintendo, in collaborazione con Tencent. Ne abbiamo visto 30 minuti di gameplay proprio in questi giorni, per avere un'idea più chiara di cosa si tratti.

Vediamo dunque quali sono i Pokémon scoperti all'interno del roster nelle nuove immagini qui sotto, che illustrano anche alcune skin nuove da applicare alle creature.

Pokémon Unite, il roster al lancio





Le skin alternative per alcune delle creature in Pokémon Unite

Ecco dunque quello che dovrebbe essere l'elenco completo: