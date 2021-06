Pokémon Unite in video, 30 minuti di gameplay su Nintendo Switch

Pokémon Unite, l'interessante MOBA in arrivo a breve su mobile e Nintendo Switch, si mostra con un video di gameplay che include i primi 30 minuti di gioco.

In uscita a luglio su Switch e a settembre su iOS e Android, Pokémon Unite proverà a portare il celebre franchise nel filone dei MOBA, consegnandoci un roster composto inizialmente da 19 Pokémon, tutti ovviamente dotati di caratteristiche e abilità peculiari.

Pokémon Unite è un gioco strategico di lotta a squadre che The Pokémon Company e TiMi, uno studio di Tencent Games, stanno sviluppando insieme. Pokémon UNITE sarà un gioco multipiattaforma free-to-start per Nintendo Switch e dispositivi mobili.

Pokémon Unite, una sequenza di combattimento.

In questo gioco, i partecipanti si sfideranno in lotte a squadre 5 contro 5. Durante le lotte, i giocatori collaboreranno con i compagni di squadra per catturare Pokémon selvatici, far salire di livello e far evolvere il proprio Pokémon e sconfiggere i Pokémon nemici, cercando allo stesso tempo di segnare più punti della squadra avversaria entro il tempo designato.

Pokémon UNITE introduce un nuovo tipo di lotta Pokémon che richiede l'elaborazione di strategie e tanto lavoro di squadra. È semplice e allo stesso tempo ricco di complessità tutte da scoprire.