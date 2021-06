Mario Golf e Among Us i più venduti su Nintendo Switch via eShop in questa settimana

Dal Nintendo eShop arriva la consueta classifica dei giochi più venduti sul digital delivery specifico di Nintendo Switch per questa settimana, che vede Mario Golf: Super Rush e Among Us in vetta, il primo tra i giochi retail e il secondo per quelli disponibili esclusivamente in digitale.

Mario Golf: Super Rush conquista facilmente la vetta della classifica generale, come era presumibile, considerando che si tratta della nuova produzione interna maggiore per Nintendo Switch. Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla recensione di Mario Golf: Super Rush, che si presenta come un'altra ottima soluzione in multiplayer per la console in questione.

In seconda posizione della classifica generale troviamo Among Us, che è anche il primo per quanto riguarda quella dedicata solo ai giochi in digitale, mentre a seguire troviamo NBA 2K21, il ritorno di Mario + Rabbids: Kingdom Battle Gold Edition e il solito Minecraft.

Per quanto riguarda i giochi in digitale, dunque, Among Us è primo seguito da Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun!, Little Nightmares, Contra Anniversary Collection e Cuphead, vediamo le due top ten.

All Games

Mario Golf: Super Rush Among Us NBA 2K21 Mario + Rabbids Kingdom Battle Gold Edition Mincraft Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun! Hades Zelda: Breath of the Wild Game Builder Garage Little Nightmares