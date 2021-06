NEO: The World Ends With You su PS4 e Nintendo Switch, risoluzione e fps in video

NEO: The World Ends With You è disponibile con una demo giocabile per PS4 e Nintendo Switch che consente di avere un'idea di come girerà la versione finale del gioco, in arrivo il 27 luglio.

Il recente video di gameplay di NEO: The World Ends With You lasciava ben sperare, e in effetti sul fronte delle performance il titolo targato Square Enix sembra muoversi bene su PlayStation 4 Pro, con 60 fps stabili in tutte le situazioni.

Certo, su Nintendo Switch bisogna scendere a qualche compromesso, con i fotogrammi che si aggirano su una media di 35 fps mentre la risoluzione passa dai 720p in modalità portatile a valori dinamici che arrivano fino a 972p in modalità docked.

Si tratta di numeri adeguati rispetto alla complessità grafica di NEO: The World Ends With You? Difficile dirlo al momento, bisognerà capire quanto saranno ampi gli scenari in cel shading che riproducono a modo loro le strade di Shibuya.