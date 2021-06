NEO: The World Ends with You, video di gameplay finale per Switch, PS4 e PC, demo in arrivo domani

A pochi giorni dalla pubblicazione, Square Enix ha pubblicato il video di gameplay finale di NEO: The World Ends with You. L'atteso JRPG arriverà su Nintendo Switch, PS4 e PC il prossimo 27 luglio. A partire da domani, però, sarà disponibile una demo del gioco sugli store digitali.

Come è possibile vedere anche dal trailer, NEO: The World Ends with You ha uno stile unico, colorato e graffiante. Nel gioco interpreterete Rino e Fret, due ragazzi che dovranno cambiare il loro destino, convolti come sono in uno strano gioco che li porterà ad esplorare ogni angolo di Shibuya.

I due ragazzi vivranno un'avventura intensa, veloce e frenetica, mentre combatteranno e scopriranno quello che si nasconde dietro il misterioso "rumore". Grazie alla demo, che sarà disponibile a partire dalle 19 del 25 giugno, si potrà cominciare ad apprezzare il gioco in vista del lancio: i salvataggi potranno essere trasferiti nel gioco finale.

Nel caso in cui vogliate scoprire qualcosa di più sul gioco, vi consigliamo di leggere il nostro provato in anteprima di NEO: The World Ends With You.