Mirror's Edge, un remaster potrebbe arrivare presto

Mirror's Edge potrebbe avere un remaster presto, con uscita addirittura per febbraio 2022 secondo alcune voci, facendo dunque pensare a un lavoro già in fase molto avanzata, nonostante non sia mai stato annunciato da Electronic Arts.

A dire il vero non ci sono basi molto concrete su cui basare la questione: si parla di un utente anonimo su 4chan, fonte che non è assolutamente affidabile, ripreso da vari siti tra cui Gamerant, che fa notare però come un Mirror's Edge Remaster era in effetti contenuto all'interno della famosa lista di giochi trapelata da Nvidia GeForce Now, praticamente la madre di tutti i rumor e leak di questi mesi.

Mirror's Edge, un'illustrazione su protagonista e ambientazione

Considerando che si dovrebbe trattare di un remaster, ovvero di una rielaborazione non eccessivamente profonda del gioco, e di come già l'originale abbia ancora un aspetto decisamente piacevole, è possibile che Electronic Arts possa cavarsela relativamente con poco e portare a termine un'operazione di rimasterizzazione piuttosto velocemente e con buoni risultati.

Questo giocherebbe a favore dell'idea di un Mirror's Edge Remastered in dirittura d'arrivo, con uscita prevista addirittura per febbraio 2022. In tal caso, il gioco potrebbe essere annunciato ai Game Awards 2021, che si terranno il 9 dicembre.

Ricordiamo che l'originale uscì nel 2008 su PS3 e Xbox 360 e la serie è tornata in scena Mirror's Edge Catalyst nel 2016, senza però riscontrare grande successo.