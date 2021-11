Xbox Series S batte PS5: è la console più venduta nel Black Friday 2021 in USA

Xbox Series S emerge come la console più venduta durante questo Black Friday 2021 in USA, secondo quanto riferito da Business Insider, battendo la concorrenza agguerritissima di PS5, Nintendo Switch OLED e della stessa Xbox Series X ed emergendo un po' a sorpresa come la vincitrice di questa sessione di acquisti folli autunnali.

Le misurazioni, riportate dalla pubblicazione americana, arrivano da Adobe e riguardano una grande quantità di rivenditori sul territorio degli Stati Uniti, sia fisici che online, in questo periodo di Black Friday 2021.

Xbox Series S

Ci sono almeno un paio di buoni motivi per cui Xbox Series S è emersa come la console più venduta, che rendono un po' meno sorprendente il risultato: mentre PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch OLED restano comunque console richiestissime, la differenza principale è che Xbox Series S si trova piuttosto facilmente in vendita in USA.

Un elemento di differenza sostanziale nelle vendite è dato dunque dalla disponibilità della console, che consente dunque di essere effettivamente venduta, cosa non da poco. Tuttavia, bisogna anche considerare il prezzo: il senso stesso di Xbox Series S è l'idea di una console next gen, che fa funzionare qualsiasi gioco di nuova generazione, a un prezzo molto aggressivo come 300 dollari/euro. Sebbene per i giocatori più appassionati e attenti i compromessi tecnici richiesti possano essere pesanti, per una grande quantità di utenti queste differenze risultano alquanto superflue e il fatto che Xbox Series S sia in grado di far funzionare i giochi più recenti come next gen vera e propria al prezzo più basso possibile sembra aver avuto l'effetto sperato da Microsoft.

Accoppiata a Xbox Game Pass, recentemente rafforzato dall'arrivo di Forza Horizon 5 e prossimamente di Halo Infinite, Xbox Series S si è trovata in una condizione ideale per affrontare il black friday 2021 e, secondo i primi dati emersi, sembra aver ottenuto ottimi risultati, in attesa anche di conoscere le eventuali vendite effettive di questo periodo.