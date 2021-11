Dragon Ball: The Breakers, nuovi frammenti di gameplay da un lungo video di presentazione

Dragon Ball: The Breakers è tornato a mostrarsi in un lungo livestream di presentazione da parte di Bandai Namco, che ha consentito di vedere quasi un'ora di sprazzi di gameplay per il nuovo gioco basato sulla celebre serie di Akira Toriyama.

Avevamo già visto qualche giorno fa il trailer del gameplay di Dragon Ball: The Breakers, ma in questo caso la presentazione è ancora più lunga e consente di approfondire altri aspetti del gioco, che si presenta molto interessante per i tanti appassionati della classica serie.

Ospite speciale del livestream è stato Eiko Kano, attore noto in patria e qui all'opera sul nuovo gioco Bandai Namco, utilizzando un superstite, un razziatore nella forma di Cell e un altro superstite, in quest'ultimo caso Oolong. Il gioco è un multiplayer asimmetrico nel quale ci troviamo ad interpretare personaggi di classe differente, con ruoli diversi all'interno della partita.

Come dimostrato da Kano, all'interno della partita troviamo un Razziatore (o Raider) e dei superstiti che devono cercare di salvarsi: il primo deve eliminare gli altri giocatori e distruggere le varie macchine del tempo, mentre i superstiti devono cercare di sopravvivere, trovando delle chiavi e poi proteggendo la zona in cui arriverà la macchina del tempo per il salvataggio.

Il gioco presenta una sorta di strano fenomeno temporale in cui alcuni cittadini normali si ritrovano faccia a faccia con minacce terribili, in maniera piuttosto simile a un Dead by Daylight in versione Dragon Ball.