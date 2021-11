Dragon Ball: The Breakers, trailer del gameplay e date della beta

Dragon Ball: The Breakers è protagonista di un primo trailer del gameplay, pubblicato da Bandai Namco contestualmente all'annuncio delle date della beta, che si svolgerà solo su PC nell'arco di due giorni, il 4 e il 5 dicembre.

Se avete letto l'anteprima con tutto quello che sappiamo su Dragon Ball: The Breakers, avrete già un'idea di quale sia il concept alla base di questo curioso tie-in, che si presenta come un multiplayer asimmetrico in stile Dead by Daylight.

Il video, piuttosto lungo, illustra in italiano le meccaniche del gioco e gli obiettivi tanto del Razziatore quanto dei Superstiti. Il primo deve ovviamente eliminare gli altri giocatori e distruggere le loro Macchine del Tempo per poter vincere.

Dragon Ball: The Breakers, Cell è uno dei Razziatori

Nei panni di uno dei Superstiti, invece, dovremo dapprima trovare delle chiavi, quindi proteggere la zona in cui verrà a trovarsi la Macchina del Tempo e infine salirci per poter fuggire dallo scenario, da soli o con i nostri compagni.

Viene rappresentata anche la dinamica delle trasformazioni: ogni volta che il Razziatore si evolve, lancerà un devastante attacco che distruggerà una zona della mappa, riducendo le dimensioni dello scenario e rendendo dunque più frenetica l'azione.

Ecco quindi le date e gli orari della closed beta, disponibile come detto solo su PC e unicamente per gli utenti selezionati. Per avere la possibilità di partecipare, iscrivetevi qui.