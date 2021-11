Dragon Ball: The Breakers, tutto quello che sappiamo del nuovo action multiplayer asimmetrico

Mancava all'appello un multiplayer asimmetrico alla Dead by Daylight, con tutto il suo potenziale seguito su Twitch, ed ecco a sorpresa l'annuncio di un gioco che prova a cimentarsi proprio con questo genere, sfruttando in maniera molto furba situazioni che si sono effettivamente verificate all'interno del celebre manga e dell'anime per mettere in scena la classica dinamica del gatto col topo tra carnefice e fuggitivi.

Non c'è dubbio che Dragon Ball sia una fonte inesauribile per Bandai Namco. Nel corso degli anni il publisher giapponese si è ispirato all'opera di Akira Toriyama per tirarci fuori di tutto: dai picchiaduro a incontri agli RPG in stile card battler, dagli arena fighter agli action RPG.

A ogni modo, il ruolo di Razziatore nel gioco non verrà svolto unicamente da Cell, bensì anche da Majin Bu (speriamo nella versione grassa, che effettivamente andava in giro a trasformare la gente in caramelle) e, un po' forzatamente, Freezer . Cattivi che hanno in comune la capacità di cambiare forma in base alla situazione e diventare così molto più forti: un meccanismo che probabilmente verrà impiegato in qualche modo nel gioco.

Proprio questa dinamica viene ricreata nel trailer di annuncio di Dragon Ball: The Breakers , con Cell che va alla ricerca di sette Superstiti per assorbirli e passare così allo stadio successivo, nel tentativo di raggiungere infine la sua forma perfetta. Tra i fuggitivi riconosciamo Bulma e il maialino mutaforma Oolong , mentre gli altri personaggi a quanto pare sono del tutto anonimi: peccato, perché sarebbe stato possibile utilizzare figure come l'altro mutaforma Pual, Lunch e persino Pilaf, Mai e Shu.

Si tratta di un comodo espediente per far prendere alla storia la direzione desiderata dagli sviluppatori, ma in realtà l'incipit non è stato affatto inventato di sana pianta e si rifà invece alle prime fasi della saga di Cell , quando il potentissimo androide creato dal Dottor Gelo si aggirava di nascosto fra le strade di West City, assorbendo persone ignare per guadagnare forza.

Cominciamo col dire che Dragon Ball: The Breakers condivide il medesimo universo narrativo che abbiamo descritto nella recensione di Dragon Ball Xenoverse 2 , dunque un' interpretazione non canonica delle avventure di Goku e dei suoi compagni che parte dai concetti legati alle dimensioni parallele e alle macchine del tempo introdotti con la storyline del Trunks del futuro.

Gameplay

Dragon Ball: The Breakers, la Super Macchina del Tempo che consente ai Superstiti di fuggire e vincere la partita

Per quanto si possa capire da un semplice trailer, il gameplay di Dragon Ball: The Breakers sembra rifarsi in maniera sostanziale a titoli come il già citato Dead by Daylight e Friday the 13th: The Game, sebbene chiaramente senza le sfaccettature horror delle produzioni in questione. Insomma, un giocatore controllerà il cattivo e altri sette le potenziali vittime, che dovranno provare a scappare, possibilmente collaborando per non farsi ammazzare.

Nel comunicato stampa di Bandai Namco si legge infatti che "il Razziatore dovrà sfruttare tutta la sua forza travolgente per eliminare i Superstiti. Questi semplici civili sono rimasti intrappolati in una 'frattura temporale', un luogo in cui spazio e tempo sono nel caos, e dovranno collaborare tra loro per respingere il Razziatore e fuggire usando la Super Macchina del Tempo. I giocatori potranno anche usare diversi oggetti sul campo di battaglia."

Gli oggetti in questione, lo si vede anche nel video, sono magari armi più o meno potenti, ad esempio dei bazooka, che non hanno la capacità di eliminare o ferire il nemico ma possono quantomeno rallentarlo oppure creare i presupposti per una ritirata tattica tra fumo ed esplosioni. Si vedono però anche dei rampini e si parla di veicoli: sarà interessante capire come verranno impiegati esattamente all'interno del gameplay.

Sembra insomma che le meccaniche di Dragon Ball: The Breakers non riserveranno chissà quali sorprese per chi già conosce questo tipo di multiplayer asimmetrici, ma è interessante il collegamento non soltanto narrativo con Dragon Ball Xenoverse 2. Chi possiede il gioco potrà infatti trasferire i propri salvataggi, immaginiamo ai fini della personalizzazione estetica dei Superstiti, un altro elemento che non manca mai in questo genere di prodotti.