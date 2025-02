La Stagione 8 di Dragon Ball: The Breakers comincia oggi, è in arrivo una novità

Bandai Namco ha annunciato che la Stagione 8 di Dragon Ball: The Breakers comincia oggi, e che a breve arriverà una importante novità per il gioco: la nuova Trasfera con la trasformazione in Ultra Istinto.

Come sappiamo, nel multiplayer asimmetrico basato sull'opera di Akira Toriyama i Superstiti possono entrare in possesso delle trasfere, dispositivi speciali che gli consentono di acquisire i poteri dei Guerrieri Z e delle loro varie trasformazioni.

"La nuova Trasfera consentirà ai giocatori di colpire un bersaglio agganciato con un attacco molto potente o, in assenza di un bersaglio, di effettuare una carica in avanti in base alla direzione impostata", si legge nel comunicato.

"Gli utenti potranno anche eseguire un Dragon Change per un breve periodo e attaccare."