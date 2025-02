Monopoly Pokémon Edition presentato da Hasbro per il Pokémon Day 2025

Il franchise Pokémon domani spegne la sua ventinovesima candelina e per festeggiare sono in programma numerose attività e promozioni. Ad esempio, Hasbro ha presentato il Monopoly Pokémon Edition, una versione del celebre gioco da tavolo basata sui mostriciattoli di Game Freak e un passatempo perfetto per passare in allegria il Pokémon Day.

Questa edizione speciale combina il gameplay tradizionale di Monopoly con l'universo dei Pokémon, offrendo un'esperienza unica e ispirata ai capitoli più recenti della serie, ovvero Pokémon Scarlatto e Violetto. I giocatori possono scegliere come pedina uno tra Pikachu, Sprigatito, Quaxly e Fuecoco, e avventurarsi nella regione di Paldea.