Il Sistema Nemesis creato da Monolith resta in mano a Warner Bros.

A quanto pare Monolith avrebbe utilizzato il Sistema Nemesis anche in Wonder Woman , probabilmente in una versione ancora più sofisticata e convincente, ma vista la cancellazione del progetto non avremo mai modo di vederlo in azione.

La chiusura del team di sviluppo non cambia dunque le cose in merito alla proprietà di questa peculiare tecnologia, che punta a stabilire dei rapporti di rivalità con i nemici presenti nel gioco, creando un senso di progressione man mano che gli scontri si susseguono.

Il Sistema Nemesis creato da Monolith Productions per La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor resterà nelle mani di Warner Bros. per molti anni ancora: il brevetto depositato dall'azienda sarà valido fino al 2036.

Una valanga di occasioni perse

Come riportato ieri, Wonder Woman è stato cancellato e Monolith Productions ha chiuso i battenti, a coronazione di una gestione della divisione gaming che, per quanto riguarda l'universo DC, verrà ricordata probabilmente come la peggiore nella storia dei videogiochi, considerando il valore delle proprietà intellettuali a disposizione dell'azienda.

Il Sistema Nemesis non si pone infatti come l'unica occasione sprecata da Warner Bros., che con Rocksteady e la saga di Batman: Arkham ha di fatto creato il sistema di combattimento freeflow e le sequenze stealth di eliminazione dall'alto di cui Insomniac Games si è appropriata per Marvel's Spider-Man.

Pur avendo a disposizione personaggi come Superman, Batman e la stessa Wonder Woman, il publisher non ha saputo far altro che inanellare cocenti delusioni sulla base di scelte creative diametralmente opposte alle richieste degli appassionati, che avrebbero voluto vestire nuovamente i panni del Cavaliere Oscuro e potersi cimentare con esperienze di qualità simile dedicate agli altri eroi di casa DC.