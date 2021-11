Dragon Ball: The Breakers annunciato con un trailer, è un action multiplayer asimmetrico

Bandai Namco ha annunciato Dragon Ball: Breakers, un action multiplayer asimmetrico con personaggi della serie, pubblicando il primo trailer di gioco. Sviluppato da Dimps, uscirà nel 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Presto dovrebbe partire il beta test su PC, ma non ci sono ancora informazioni in merito.

Dragon Ball: Breakers si gioca sette contro uno e vede alcuni sopravvissuti sfuggire a un Raider dopo essere stati vittime di uno strano fenomeno chiamato "Temporal Seam". L'obiettivo del Raider è ovviamente quello di ucciderli o assorbirli per diventare più potente. C'è da dire che nel filmato è stato mostrato soltanto Cell, ma nella versione finale del gioco ci saranno anche altri Raider: Buu e Freezer.

I sopravvissuti di loro non dispongono di super poteri, almeno non tali da poter affrontare i Raider faccia a faccia, e devono contare sull'utilizzo di diversi oggetti per cavarsela, compresi alcuni veicoli. Il loro obiettivo è fondamentalmente quello di trovare la super macchina del tempo per fuggire.

I sopravvissuti saranno personalizzabili con skin dei personaggi della serie e con oggetti decorativi ottenibili giocando o spendendo soldi veri. Inoltre Dragon Ball: The Breakers leggerà i salvataggi di Dragon Ball Xenoverse 2 per dare degli extra ai giocatori.