Nintendo Switch: partono le cyber offerte su oltre mille titoli

Nintendo ha annunciato l'inizio delle Cyber offerte per Nintendo Switch, con più di mille titoli acquistabili in sconto dall'eShop della console. Il periodo dei saldi partirà giovedì 18 novembre alle 15:00, ora italiana, e terminerà martedì 30 novembre alle 23:59.

I giocatori potranno unirsi alla battaglia per difendere Hyrule un secolo prima degli eventi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild in Hyrule Warriors: L'era della calamità, per la prima volta in sconto. Chi è invece interessato a migliorare le proprie abilità di skater virtuale potrà mostrare il proprio stile con Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2. In New Super Mario Bros. U Deluxe, chiunque potrà correre, saltare e percorrere più di 160 livelli a scorrimento laterale 2D nel tradizionale stile di Super Mario. E per gli appassionati di calcio non può mancare FIFA 22 Nintendo Switch Legacy Edition con divise, club e rose originali di alcuni dei principali campionati del mondo, oltre una selezione dei più famosi stadi, tra cui alcuni del tutto inediti per FIFA 22.

Per chi vuole padroneggiare combattimenti tattici complessi può unirsi ad altri 3 giocatori nel pluripremiato GdR Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition. Chi preferisce invece comandare un'abile truppa di vari tipi di Pikmin e andare a caccia di preziose risorse può scegliere Pikmin 3 Deluxe. Mentre in Tetris Effect: Connected ci si può mettere alla prova in una rivisitazione incredibilmente ipnotica, unica e visivamente mozzafiato di uno dei puzzle game più popolari della storia.

Tabella con alcune delle Cyber offerte

Per l'elenco completo delle offerte, che sarà disponibile da quando saranno attivate, non vi resta che andare sul Nintendo eShop.