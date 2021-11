Dying Light 2: Stay Human in una galleria di nuove immagini

Dying Light 2: Stay Human sta per arrivare, dopo una lunga gestazione

Techland ha pubblicato una ricca galleria di nuove immagini di Dying Light 2: Stay Human, il seguito ufficiale del suo titolo a base di zombi e parkour. Le trovate raccolte nella galleria riportata qui di seguito.

Se volete più informazioni, leggete il nostro provato di Dying Light 2, fresco di pubblicazione, in cui Pierpaolo Greco ha scritto:

Dying Light 2: Stay Human sembra rispettare una larga fetta delle sue promesse e, dopo le nostre ore di prova, possiamo confermare che nonostante le nostre aspettative fossero particolarmente alte, il gioco non ci ha assolutamente deluso. Anzi. L'idea di prendere il primo capitolo e di arricchirlo sotto ogni singolo punto di vista, dalla mappa, al combattimento, ai nemici, al crafting, alle missioni, è stata sicuramente la scelta più intelligente che Techland potesse compiere: c'è grande familiarità una volta preso in mano il pad, ma allo stesso tempo sembrano esserci un mare di cose, molte più cose, da poter fare all'interno del gioco. Per il momento ci sentiamo solo di sollevare qualche dubbio in merito al comparto tecnico e soprattutto all'intelligenza artificiale, ma rimaniamo in attesa di vedere una versione più avanzata del gioco, magari a ridosso dell'uscita.

Per il resto vi ricordiamo che Dying Light 2: Stay Human è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Nintendo Switch (cloud).