TCL 20L+: offerta Amazon del Black Friday 2021, smartphone + cover + pellicola

Per il Black Friday 2021, su Amazon possiamo trovare un'offerta per un TCL 20L+, uno smartphone offerto in bundle con cover e pellicola protettiva. Lo sconto è di 70.90€, ovvero del 24%. Il prezzo pieno per questo smartphone è 299.90€. Il prezzo è rimasto fisso sin dallo scorso agosto: da allora non ci sono mai state offerte. Quella odierna non è solo la prima dopo lungo tempo, ma è anche la migliore in assoluto per la piattaforma. È venduto e spedito da Amazon.

Il TCL 20L+ è uno smartphone con display da 6.67 pollici, risoluzione FH+ (2400x1080, 20:9) NXTVISION HDR10 e certificazione TÜV Low Blue Light che garantisce la riduzione del 13% della luce blue dannosa. Monta una quadrupla camera posteriore con sensore principale da 64mp, sensore con ottica grandangolare da 8mp, sensore di profondità da 2mp e sensore Macro da 2mp, autofocus e flash LED; camera frontale da 16mp con flash LED. Il sistema operativo è Android. La RAM è 6 GB e la memoria interna è 256 GB, espandibile fino a 1 TB. La batteria è da 5.000 mAh con ricarica rapida Qualcomm 3.0.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

TCL 20L+

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.