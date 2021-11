Castlevania, il cosplay di Lenore firmato Irina Meier è uno spoiler

Lenore è uno dei personaggi più importanti della terza stagione della serie animata di Castlevania, e Irina Meier ne è rimasta così colpita da volerle dedicare un nuovo cosplay.

Certo, la scena rappresentata nella foto è anche uno spoiler bello grosso per chi ancora non ha completato la visione della stagione 3 di Castlevania (qui la recensione), ma in effetti siamo arrivati alla quarta e dunque ci può anche stare vista la qualità dell'interpretazione.

"Questa scena di Castlevania mia ha fatto commuovere", ha scritto Irina nel suo post su Instagram. "Oggi sono felice di poter condividere con voi una nuova foto con il suo outfit nella scena finale e annunciare il lancio del mio nuovo libro fotografico, già disponibile su Etsy."

Non è la prima volta che Irina Meier dedica un cosplay alla Regina di Styria: lo ha già fatto ad agosto e non è stata l'unica a lasciarsi ispirare: come lei ha interpretato Lenore anche Jannet.