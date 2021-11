Men of War 2 annunciato per PC con trailer, immagini e dettagli

Men of War 2 è stato annunciato ufficialmente da Best Way e 1C Entertainment con tanto di trailer, immagini e dettagli: il gioco sarà disponibile su PC nel corso del 2022.

La presentazione del nuovo episodio è avvenuta durante la cerimonia di premiazione dei Golden Joystick Awards 2021 (qui i vincitori), e subito il prodotto è comparso con la sua pagina su Steam e tutte le informazioni del caso, che riportiamo di seguito.

Vivi l'esperienza della Seconda guerra mondiale con un titolo di strategia in tempo reale mai visto prima!

Men of War II, il nuovo capitolo dell'apprezzatissimo franchise RTS, ti porta nuove unità da guidare con diverse specializzazioni, precisione storica estrema e nuovi livelli di eccellenza per audio e video, il tutto unito all'azione al cardiopalma tipica della serie.

Guida le truppe in intense battaglie in tempo reale sui fronti ovest ed est e soverchia i nemici in epiche campagne narrative per giocatore singolo e nelle modalità di contesa, prima di esplorare l'azione multigiocatore.

Sfrutta strategie militari sofisticate, tendi imboscate o usa la forza bruta per mostrare la tua abilità come leader militare senza eguali. Esercita il pieno comando per diversi ruoli: forza aerea, armamenti, fanteria e supporto in battaglie frenetiche piene d'azione. Men of War II apporta significativi miglioramenti alla grafica, ambienti distruttibili e un'IA avanzata per creare il classico gioco di strategia in tempo reale che i fan aspettavano.

Guida in battaglia decine di unità precise dal punto di vista storico con un equipaggiamento unico e manda in frantumi interi edifici. Crea il piano strategico migliore sfruttando un ambiente in continuo cambiamento, le coperture e un'ampia gamma di opzioni tattiche per eliminare i nemici governati da un'IA riveduta e feroce.

Usa la funzione di controllo diretto per gestire ogni unità singola sul campo in ogni momento e modifica, potenzia e ripara equipaggiamento e veicoli. Immergiti nelle classiche meccaniche di combattimento unite a nuovissime funzioni di gioco e vivi l'intensità di una delle serie di giochi più longeve sulla Seconda guerra mondiale in una maniera elettrizzante.

Vivi una storia epica che abbraccia due campagne principali: gli Alleati e i Sovietici contro le macchine della potenza militare del Terzo Reich. Dalle prime, disperate e brutali battaglie della WWII fino alle importanti vittorie sulla strada verso Berlino, unisciti agli eroi di guerra e ai loro compagni in marcia attraverso i villaggi e le colline innevate della Russia, i campi europei e le rovine delle città.

Prova le più grandi modalità multigiocatore e cooperative della storia del franchise. Scegli da che parte stare e preparati a combattere contro altri giocatori o al loro fianco contro l'IA avanzata in una vasta selezione di contese realistiche e mappe avvincenti, che ti lasciano abbastanza spazio per manovre strategiche. Pianifica gli attacchi, unisciti in squadra con un amico e vincete la battaglia fianco a fianco nella modalità co-op.

Dai devastanti carrarmati fino ai modelli realistici degli armamenti e dell'equipaggiamento militare, Men of War II presenta i luoghi più vasti e dettagliati della Seconda guerra mondiale, veicoli e una rosa di personaggi presenti nella serie fino a oggi: tre schieramenti, 45 battaglioni e oltre 300 veicoli.

Fai l'esperienza del classico teatro di guerra da una nuova prospettiva: ogni luogo prende vita con un set unico oggetti completamente distruttibili, fisica realistica e sound design immersivo. In Men of War II, tutto: ponti, fiumi, edifici, foreste e molto altro può essere usato per ottenere vantaggio tattico, aprendo infinite opzioni strategiche da sfruttare per te o i tuoi nemici.

Crea e condividi il tuo scenario di guerra personale usando uno speciale design dei livelli e un kit di attrezzi per le mod per Men of War II. La scelta spetta a te: dai sfogo alla tua creatività, alla tua visione e alle tue abilità. Le possibilità tattiche sono infinite.