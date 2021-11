NEO: The World Ends With You, vendite al di sotto delle aspettative

Le vendite di NEO: The World Ends With You sono state inferiori alle aspettative, stando a quanto dichiarato da Square Enix, pur brevemente, nell'ultimo documento relativo ai risultati finanziari dell'azienda giapponese.

Stando ai voti delle recensioni internazionali, NEO: The World Ends With You ha convinto la critica, che lo ha accolto con voti generalmente positivi, ma purtroppo lo stesso entusiasmo non è poi stato riscontrato fra gli utenti.

"Sebbene NEO: The World Ends With You sia stato ricevuto bene dagli utenti, le prestazioni del gioco sono state inferiori rispetto alle nostre iniziali aspettative", si legge nel documento, che però non fornisce numeri precisi né approfondisce ulteriormente la questione.

Ritrovatosi invischiato nel "Gioco dei Demoni" contro la sua volontà, Rindo si accorge ben presto che la sua vita è in pericolo. Sta a te scoprire come si evolverà questa vicenda ricca di colpi scena!

Preparati a scatenare i tuoi poteri psichici e a combattere tra le strade di Shibuya, animate con uno stile mozzafiato. Ulteriori dettagli nella nostra recensione di NEO: The World Ends With You.