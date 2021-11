Monitor LG 27 pollici, 1440p, 144Hz: offerta Amazon del Black Friday 2021, 27GN850 UltraGear

Per il Black Friday 2021, su Amazon possiamo ora trovare in offerta un monitor da gaming LG 27GN850 UltraGear da 27 pollici, 1440p e 144Hz. Lo sconto segnalato è di 89.01€, ovvero del 20%. Il prezzo pieno per questo monitor è 439€. Il prezzo massimo effettivo, nell'ultimo periodo, era circa 400€. Lo sconto attuale non è una novità, in quanto è stato proposto sia a settembre che a ottobre, ma è comunque il prezzo più basso per questo monitor. È venduto e spedito da Amazon.

Questo LG 27GN850 UltraGear propone uno schermo IPS QuadHD 2540x1440, Flicker Safe e Anti Glare, con HDR 10 e tempo di risposta da 1 ms. La frequenza di aggiornamento massima è 144Hz, supporta AMD FreeSync, G-Sync Compatible, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS) e Crosshair. Dispone di 2x HMDI (HDCP 2.2), 1x Display Port 1.4 (HDCP 2.2), Uscita Audio (Jack). Le dimensioni, comprese di stand sono 614.2 X 575.9 X 291.2 mm.

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.