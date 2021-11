Hawkeye, la recensione dei primi due episodi su Disney+

E infatti è proprio su questo livello che si pone Hawkeye di Matt Fraction e David Aja , una pluripremiata serie a fumetti che si è guadagnata valanghe di riconoscimenti internazionali, non ultimo un Eisner Award per lo straordinario numero 11, tutto incentrato sul cane Lucky. Era quindi logico che i Marvel Studios decidessero di trasporre questo concept vincente in TV con una miniserie che esordisce oggi su Disney+ . I primi due episodi sono già disponibili, su di un totale di sei previsti che saranno distribuiti a cadenza settimanale fino a Natale.

Clint Barton, alias Occhio di Falco , nei film e in parte anche nei fumetti è sempre stato l'Avenger più sfigato, perlomeno finché la sua controparte cinematografica, interpreta da Jeremy Renner, non l'ha fatto diventare uno degli eroi preferiti dai fan. Indirettamente lo è diventata anche Kate Bishop, la sua pupilla/apprendista, ma la sua storia editoriale è molto più complicata, tanto da essere stata scelta pure da Crystal Dynamics come primo personaggio aggiuntivo al roster di Marvel's Avengers . Essendo privi di poteri, questi eroi Marvel rappresentano la parte più umana di un team che affronta minacce impensabili, e instaurano un'empatia particolare con lo spettatore tipo.

Arriva Kate Bishop, bro

Hawkeye, Hailee Steinfeld e Jeremy Renner in una scena

A essere del tutto sinceri, non è che lo sceneggiatore Jonathan Igla abbia messo il carico da cento in questi due episodi pilota, che forse sono stati distribuiti insieme proprio perché il primo della miniserie ci è apparso un po' moscio in termini di narrativa. Per adesso, la serie Disney+ si limita a imbastire l'intreccio, introducendo il personaggio di Kate Bishop nel Marvel Cinematic Universe con un traumatico prologo ambientato nel 2012 e, più precisamente, durante la battaglia di New York: è in quel momento che Kate vede per la prima volta Occhio di Falco, l'eroe che determinerà un vero e proprio percorso di vita, portandola a studiare il tiro con l'arco e le arti marziali.

Nel presente, Kate è interpretata dalla brava Hailee Steinfeld, che abbiamo già visto nell'ottimo Bumblebee qualche anno fa e che, ironicamente, ha prestato la voce a Spider-Gwen in Spider-Man: Un nuovo universo. È anche la voce inglese di VI nella serie evento Arcane di Netflix.

Steinfeld è una Kate Bishop convincente, sebbene sia meno matura e navigata di quella che compare nella serie a fumetti di Fraction e Aja. Qui poco più che adolescente, Kate si barcamena tra le sue bravate e la vita famigliare: sua madre Eleanor (Vera Farmiga) sta per sposarsi con un enigmatico personaggio che ovviamente Kate non sopporta, e forse anche a ragione. La sua strada incrocia finalmente quella di Clint Barton quando Kate si imbatte nel suo costume da Ronin, scatenando una vera e propria caccia all'uomo o, in questo caso, all'oggetto di scena.

Per quanto riguarda Clint, lo ritroviamo a passare il Natale a New York, in compagnia dei suoi figli, finché non si ritrova costretto a inseguire il suo vecchio costume per fare i conti col suo passato. Per chi se lo fosse scordato, Clint si era allontanato dagli Avengers in seguito al Blip che gli aveva cancellato l'intera famiglia, assumendo l'identità del sanguinario vigilante Ronin.