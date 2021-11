DJI FPV Combo: drone + visore in offerta Amazon del Black Friday 2021

In occasione del Black Friday 2021, su Amazon possiamo trovare un'offerta per un DJI FPV Combo, un bundle che include un drone quadricottero UAV con visore per visuale in prima persona. Lo sconto segnalato è di 240€, ovvero del 16%. Il prezzo pieno per questo drone è 1.519€, ma da settembre il prezzo massimo è 1.449€. Ora è in sconto al proprio minimo storico. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Con il FJI FPV si può provare il brivido di un volo immersivo grazie al visore V2 e al super grandangolo FOV 150°. La telecamera è in grado di registrare a 4K e 60 FPS, fino a 120 Mbps. Il sistema di trasmissione a bassa latenza OcuSync 3.0 permette una visione in tempo reale fino a 10 km. Dispone anche di modalità S, una modalità di volo ibrida combina la libertà del volo manuale con la semplicità dei controlli dei precedenti droni DJI. Dispone di freno d'emergenza e volo stazionario, rilevamento (anteriore, inferiore), ADS-B, Luce ausiliaria inferiore, Return to Home (RTH) intelligente.

La confezione include:



Drone DJI FPV × 1

Batteria di volo intelligente DJI FPV × 1

Eliche DJI FPV (coppia) × 4

Protezione della testa cardanica DJI FPV × 1

Parte superiore della scocca DJI FPV × 1

Radiocomando 2 DJI FPV × 1

Stick di ricambio (coppia) × 1

DJI FPV Goggles V2 × 1

DJI FPV Goggles - Antenna (dual band) × 4

DJI FPV Goggles - Batteria × 1

DJI FPV Goggles - Cavo di alimentazione (USB-C) × 1

DJI FPV Goggles - Fascia × 1

DJI FPV Goggles - Imbottitura in schiuma × 1

Adattatore di alimentazione CA DJI FPV × 1

Cavo di alimentazione CA DJI FPV × 1

Cavo dati USB-C × 1

Cavo USB-C OTG × 1

