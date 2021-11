PlayStation Plus, dicembre 2021: i giochi gratis PS5 e PS4 rivelati in anticipo?

I giochi gratis per PS5 e PS4 riservati agli abbonati a PlayStation Plus nel mese di dicembre 2021 potrebbero essere stati rivelati in anticipo da un leak: sarebbe il quarto mese di fila che accade.

Neanche il tempo di parlare di quando saranno annunciati ufficialmente i giochi PS Plus di dicembre ed ecco che arriva una clamorosa fuga di notizie, l'ennesima, riguardante il servizio Sony. Dunque quali saranno i titoli disponibili il mese prossimo?

Stando all'outlet francese DeaLabs, la lista includerà:



Godfall per PS5 e PS4

Mortal Shell per PS4

LEGO DC Super-Villains per PS4

PlayStation Plus, i giochi di dicembre 2021 secondo il sito DeaLabs

Si tratta probabilmente di un elenco parziale, visto che potrebbero trovare posto anche ulteriori produzioni per PlayStation VR e magari un altro gioco per PS5, ma sta di fatto che il sito francese potrebbe averla azzeccata anche stavolta.

Se ancora non li avete inseriti nella raccolta, i giochi PlayStation Plus di novembre 2021 includono la versione next-gen del divertente Knockout City e il vasto e appassionante action RPG Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning.