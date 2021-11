PS Plus dicembre 2021, giochi gratis PS4 e PS5: quando saranno annunciati e previsioni

I titoli PlayStation Plus di dicembre 2021 sono vicini, dunque rispondiamo alla tipica domanda di questo periodo, ovvero quando verranno annunciati i giochi gratis per PS4 e PS5 del prossimo mese, per gli abbonati al servizio Sony?

È sempre difficile avere certezze assolute su questo argomento, considerando che Sony ci ha abituato anche a delle scelte a sorpresa che hanno un po' sconvolto le abitudini standard per l'iniziativa in questione, ma in questo caso sembra proprio che si profili un annuncio "fuori dagli schemi".

I PS Plus di dicembre 2021 dovrebbero ormai essere vicini

Solitamente, infatti, l'annuncio dei nuovi giochi PS Plus avviene nell'ultimo mercoledì del mese precedente, che sarebbe proprio oggi, 24 novembre 2021. Siamo però decisamente distanti dal periodo standard e Sony ha dimostrato in precedenza di prediligere, in questi casi, lo spostamento alla settimana successiva.

L'annuncio dei giochi gratis per PS5 e PS4 per gli abbonati a PlayStation Plus dovrebbe dunque avvenire mercoledì 1 dicembre 2021, la settimana prossima. Questo è dimostrato anche dal fatto che gli attuali giochi PS Plus di novembre 2021 saranno disponibili fino al 6 dicembre 2021, cosa che torna con l'immissione dei nuovi giochi il martedì successivo alla settimana dell'annuncio, ovvero il 7 dicembre 2021.

Per quanto riguarda le previsioni su quali giochi possano essere messi a disposizione a dicembre, tutto quello che abbiamo sono voci di corridoio senza solide basi, a questo giro. A differenza di quanto successo in precedenza, non ci sono stati ancora leak sostanziosi sulle novità in arrivo, tuttavia è probabile che i giochi gratis PS VR non vengano inseriti nella stessa quantità vista per il mese in corso (6 giochi), considerando che questi saranno disponibili fino a gennaio.

C'è un candidato che sembra piuttosto accreditato: secondo alcuni, Heavenly Bodies potrebbe far parte della mandata. Si tratta di un puzzle indie ad ambientazione spaziale interessante, ma il fatto che esca proprio il 7 dicembre fa pensare che possa essere introdotto direttamente nel programma Plus.

Per il resto, c'è chi parla di Mortal Shell, WWE 2K20 o anche Gran Turismo Sport come possibili candidati, per corrispondenze con annunci e novità in arrivo sulle rispettive serie o altri motivi, ma di fatto si tratta solo di speculazioni, al momento.

Ricordiamo infine i giochi gratis PS Plus di novembre 2021 ancora disponibili: