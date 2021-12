Forza Horizon 5 è il gioco del mese di novembre 2021

Come si conviene annualmente al mese in questione, anche novembre 2021 è stato un periodo davvero ricco di novità interessanti, ma per quanto riguarda l'elezione del gioco del mese c'è stato un notevole accordo nello scegliere Forza Horizon 5 come titolo migliore. D'altra parte, la scelta non giunge proprio come sorprendente, considerando gli ottimi risultati che il gioco di Playground Games e Microsoft ha già riscosso in ambito di critica (anche nella nostra recensione di Forza Horizon 5) e, in base ai primi dati raccolti finora, anche di vendite.

Questo gioco apre peraltro la notevole stagione autunnale di Xbox, che proseguirà poi il mese prossimo con l'altro pezzo da 90 previsto per quest'anno, ovvero Halo Infinite, ma già il racing game in questione rappresenta un prodotto di calibro enorme al di là delle possibili ristrettezze di pubblico del genere a cui appartiene.

In ogni caso, non si deve fare l'errore di sottovalutare il valore complessivo del mese di novembre 2021 sul mercato videoludico, visto che ha portato con sé giochi veramente di grande interesse: seguiti, remake e titoli sperimentali hanno arricchito il panorama, oltre ad almeno due delle maggiori produzioni dell'anno intero, visto che si tratta del mese d'uscita di Call of Duty: Vanguard e Battlefield 2042, due sparatutto destinati a contendersi il mercato, sebbene a dire il vero il loro avvio sia stato piuttosto lontano dai maggiori fasti delle rispettive serie.

È facile comunque considerare novembre 2021 come uno dei mesi di maggiore importanza di tutto l'anno che si avvia alla conclusione e il fatto che il solo Forza Horizon 5 si sia affermato con percentuali schiaccianti potrebbe far passare in secondo piano questo impressionante peso specifico che il mese ormai concluso ha ricoperto in tutta l'economia videoludica.