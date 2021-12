Final Fantasy 14: Endwalker, server offline per 24 ore prima del lancio dell'espansione

Il lancio di Final Fantasy 14: Endwalker è ormai alle porte e per questo motivo Square Enix ha svelato i dettagli riguardi i preparativi prima del debutto dell'attesa espansione del suo MMORPG. Nello specifico prima del lancio della Patch 6.0 ci sarà una lunga manutenzione, con i server che resteranno offline per almeno 24 ore a partire da domani, 2 dicembre.

Nello specifico la manutenzione programmata avrà inizio a partire dalle 10:00 italiane di giovedì 2 dicembre. La durata prevista per i lavori sui server di gioco e il Lodestone è di 24 ore, ma non è da escludere eventuali ritardi sulla tabella di marcia, data la portata della patch.

I server dunque dovrebbero tornare nuovamente attivi alle 10:00 di venerdì 3 dicembre, giorno e orario in cui dovrebbe iniziare la fase di Early Access di Final Fantasy 14 Endwalker, a cui seguirà il lancio ufficiale per tutti i giocatori il 7 dicembre su PC, PS5 e PS4.

Final Fantasy 14: Endwalker, uno scatto tratto da uno dei trailer dell'espansione

Solitamente il lancio di espansioni simili negli MMO comporta dei problemi di affollamento dei server, con dunque possibili rallentamenti per effettuare il log-in. A tal riguardo, Square Enix ha già annunciato che il lancio di Endwalker potrebbe comportare gravi congestioni dei server di gioco. Il numero dei giocatori di Final Fantasy 14 è cresciuto esponenzialmente negli ultimi mesi, ma al tempo stesso non è stato possibile creare un numero adeguato di nuovi mondi di gioco per accogliere le nuove leve a causa della grave crisi di semiconduttori (indispensabili per realizzare nuovi server). Dunque è molto probabile che nelle prime settimane dal lancio di Endwalker potreste avere difficoltare a loggare se vi trovate in mondi particolarmente affollati.

Nel frattempo, per ingannare l'attesa, potete leggere il nostro speciale dedicato al Reaper e al Sage, le due nuovi classi in arrivo in Final Fantasy 14: Endwalker.