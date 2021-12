PS5: update 21.02-04.50.00 disponibile, ecco le novità

È ora disponibile al download il nuovo aggiornamento di sistema di PS5. Parliamo dell'update 21.02-04.50.00 che introduce le solite novità tipiche delle patch della console di Sony.

Come spesso capita, la patch note dell'update 21.02-04.50.00 di PS5 indica una sola modifica: il software di sistema è stato aggiornato per migliorare le prestazioni del sistema. Anche per questo giro non ci sono novità di peso per la console next-gen.

PS5

Come sempre, è possibile che Sony abbia introdotto anche qualche altra novità secondaria all'interno dell'update 21.02-04.50.00 di PS5 ma non l'abbia segnalata. In questo caso, dovremo attendere che i dataminer facciano le proprie ricerche nei file di sistema e condividano tali informazioni. Fino ad allora, a livello ufficiale non c'è nulla di nuovo per PlayStation 5.

Vi segnaliamo anche che oggi è stato pubblicato l'update 13.2.0 per Nintendo Switch: in questo caso un dataminer ha già scoperto le novità non annunciate.

Tra le novità di PS5 vi è anche una modifica all'app YouTube che ora supporta l'HDR grazie a un update segreto.