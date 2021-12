Nintendo Switch: update 13.2.0 disponibile, le novità dell'aggiornamento

La compagnia di Kyoto ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Nintendo Switch. Si tratta dell'update 13.2.0 che si focalizza su miglioramenti della stabilità, dell'esperienza utente e sull'integrazione di un nuovo sistema di classificazione per i giochi cinesi.

L'update 13.2.0 di Nintendo Switch, ufficialmente, indica che vi sono stati "miglioramenti generali alla stabilità di sistema per elevare l'esperienza utente." Si tratta in altre parole di un aggiornamento molto classico che non contiene novità rilevanti per i giocatori. Il dataminer OatlmealDome - dedito al mondo Nintendo - ha però scovato altri dettagli non segnalati.

Prima di tutto, la componente "nim" (che si occupa tra le varie di comunicare con i server Nintendo) e l'overlay applet (che mostra le notifiche nella parte in alto a sinistra della console) sono stati aggiornati. Secondo il dataminer, si tratta probabilmente solo di correzioni di bug.

Infine, Nintendo ha aggiunto il supporto per CADPA, un nuovo sistema di classificazione dei giochi di origine cinese. All'avvio del gioco, durante la schermata nera con il logo di Nintendo e di Switch, apparirà il nuovo CADPA, ma solo per i giochi della regione cinese. L'icona apparirà in basso a sinistra. Non è nulla di rilevante per il pubblico italiano, in ogni caso.

Come spesso accade, l'update 13.2.0 di Nintendo Swich non include novità di peso. Se siete in vena di altre brutte notizie, Fall Guys per Switch (e Xbox) è stato rimandato al 2022.