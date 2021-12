Fall Guys per Switch e Xbox rimandato al 2022 ufficialmente

Mediatonic, tramite il proprio sito ufficiale, ha condiviso un nuovo aggiornamento sulla pubblicazione delle versioni Nintendo Switch e Xbox di Fall Guys. Il gioco per console Nintendo e console Microsoft non arriverà nel 2021: è stato quindi rimandato ufficialmente al 2022.

L'ultima volta che avevamo sentito parlare di Fall Guys per Switch e Xbox era stato lo scorso aprile, quando il team ne aveva annunciato il rimando. All'epoca, non era stata indicata una data di uscita precisa, nemmeno a livello di anno, ma si era sperato che il gioco non fosse stato posizionato oltre il 2021. I mesi passavano e i giocatori perdevano le speranze e ora hanno ricevuto la conferma ufficiale che se ne dovrà riparlare in un momento non meglio precisato del 2022.

Fall Guys: Ultimate Knockout

Mediatonic ha scritto, precisamente: "Sappiamo che tutti sono emozionati per l'arrivo di Fall Guy su Nintendo Switch e Xbox, e a ragione. Ci sono state molte speculazioni sui social media che collegano queste nuove console al lancio della Stagione 6 e vogliamo chiarire che non è così, in modo che nessuno rimanga confuso cercando il gioco su queste piattaforme. Grazie per la pazienza, è una delle nostre massime priorità in termini di sviluppo e non vediamo l'ora di condividere più dettagli con voi nel 2022."

Per il momento non abbiamo ancora una data di uscita: dovremo parlarne il prossimo anno. Non ci resta che attendere.