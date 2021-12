New World: i bot aumentano, Amazon Games commenta la situazione

New World non si trova in un momento particolarmente positivo. Vari problemi, come glitch e bug, stanno facendo salire il malcontento e - ad essi - si somma ora un aumento dei bot. Amazon Games ha quindi rilasciato una dichiarazione in merito, per rassicurare i propri giocatori.

Dovete sapere che i bot si posizionano in alcuni dei punti per raccogliere materiali. Le risorse non uniche per ogni giocatore, quindi bisogna competere con gli altri utenti di New World per ottenerle: i bot non fanno altro che rendere più difficile e lento questo processo. Ovviamente non si tratta di una cosa positiva e rischia di allontanare ancora di più i fan.

New World

In una dichiarazione rilasciata a Kotaku, Amazon Games Studios ha detto: "Siamo a conoscenza delle segnalazioni dei giocatori sull'aumento dell'attività dei bot in New World. I bot rappresentano una sfida persistente per gli MMO, e il nostro team ha messo in campo risorse e strumenti dedicati per identificarli e combatterli. Siamo impegnati in un miglioramento continuo nella nostra lotta contro i bot, e solo ieri abbiamo bannato oltre 7.700 account per l'utilizzo di bot. Il nostro obiettivo è quello di assicurare che New World sia divertente e giusto per tutti i giocatori. Pubblicheremo aggiornamenti sui forum di New World e su Twitter non appena li avremo."

In poche parole, il team ci sta lavorando e la situazione è destinata a migliorare, sempre che il numero di bot non aumenti più velocemente rispetto al numero di ban. Nel frattempo, potete leggere la nostra recensione di New World.