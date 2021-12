Dead Cells: trailer e uscita per The Queen and the Sea, un altro anno di DLC confermato

Dead Cells continua ad espandersi e lo fa ora con un DLC a pagamento (4.99€): parliamo di The Queen and the Sea, che sarà pubblicato nel primo trimestre del 2022. Inoltre, il team di sviluppo ha confermato un altro anno di supporto al gioco metroidvania rogue-like.

The Queen and the Sea introduce in Dead Cells un nuovo finale che conclude il percorso iniziato con The Bad Seed e Fatal Falls. Questa espansione a pagamento includerà due nuovi biomi: Infested Shipwreck (Relitto Infestato) e Lighthouse (Faro), che saranno paralleli a High Peak Castle e alla Throne Room.

Il team ha anche detto che il DLC li aiuterà a finanziare il prossimo progetto e a continuare a pubblicare update per Dead Cells. Dopo il lancio del DLC, saranno pubblicate "molte altre cose gratuite" e continueranno a farlo per almeno un altro anno. Già ora ci sono vari contenuti già pianificati e in sviluppo con alcune nuove idee, secondo il team. In sostanza, i fan di Dead Cells avranno pane per i propri denti.

