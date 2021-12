Rocket League Sideswipe per iOS e Android è disponibile gratuitamente ora: il trailer gameplay

Epic Games e Psyonix hanno annunciato che Rocket League Sideswipe è ora disponibile gratuitamente su iOS e Android. Si tratta di una nuova versione del gioco sportivo pensato per match 2 vs 2. Il gioco supporta sia il touchscreen che i controller. Qui sopra potete vederne un trailer gameplay.

Come potete vedere dal trailer, Rocket League Sideswipe non è un semplice porting del gioco base, ma una versione adattata al mobile. Si tratta di un'esperienza completamente 2D, quindi ancora più fondata sul gioco aereo. Possiamo come sempre sfruttare il turbo per muovere in verticale e in orizzontale le automobili e fare goal. Non manca anche una modalità basketball, ispirata a quella del gioco base.

Il gioco è disponibile da pochissime ore ma pare che il pubblico abbia già apprezzato Rocket League Sideswipe. Tra le segnalazioni negative vi sono alcuni limitati problemi ai server - tipico per un gioco appena uscito - e alcune difficoltà nel trovare il gioco su Google Play Store e App Store, a causa del fatto che vi sono molte versioni false di Rocket League su mobile.

Rocket League è un gioco di enorme successo e questa versione mobile sembra promettere bene. Diteci, avete intenzione di provarla? Vi segnaliamo infine Virtual Arena, Rocket League chiude la tre giorni di sensibilizzazione su ambiente e inclusività.