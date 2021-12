Elden Ring: scoperto un dettaglio segreto sui piedi dei personaggi, il video

FromSoftware, soprattutto quando guidata da Hidetaka Miyazaki, ha sempre dimostrato di avere grande cura dei dettagli, molti dei quali non vengono nemmeno notati dalla maggior parte dei giocatori. Per fortuna ci sono persone che ci fanno caso e condividono queste scoperte, come Lance McDonald che ha notato un dettaglio segreto sui piedi dei personaggi di Elden Ring.

Se si raggiunge una zona litorale di Elden Ring e si cammina sulla sabbia, il personaggio lascia delle impronte. Non è nulla di innovativo, ovviamente, ma Lance McDonald ha notato che le impronte cambiano se le scarpe del personaggio vengono rimosse. Invece di vedere il segno dello stivale indossato, sulla sabbia appare l'impronta del piede in modo realistico, con anche le impronte delle singole dita. Potete guardare la prova video qui sotto, condivisa da McDonald.

Si tratta di uno di quei dettagli situazionali che, come detto, molti non noteranno. Non solo si applica su poche e specifiche tipologie di terreno, ma richiede che il giocatore si fermi e si metta a guardare le proprie impronte. La maggior parte dei giocatori indosseranno un set completo e correranno da una parte all'altra della mappa senza guardare i segni lasciati a terra. Miyazaki, però, vuole sempre curare ogni dettaglio e anche per questo i suoi giochi vengono ricordati ed elogiati. Elden Ring sembra non aver perso questa cura certosina.

Diteci, cosa ne pensate di questo dettaglio? Ecco infine il nostro articolo dedicato a Elden Ring, abbiamo provato il network test in largo anticipo: ecco cosa ne pensiamo.