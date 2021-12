New World: Update 1.1.1 disponibile, ecco le novità

New World si aggiorna nuovamente, con Amazon Games che ha pubblicato l'Update 1.1.1 questa mattina. L'aggiornamento mira principalmente a risolvere alcune delle problematiche introdotte con la patch precedente, ecco le novità.

Stando alle informazioni condivise da Amazon Games sul sito ufficiale del suo MMORPG, il nuovo Update si concentra sulla risoluzione di magagne nate dopo la pubblicazione dell'aggiornamento di novembre. Tra questi c'è un errore per cui i nemici elementali lasciavano cadere un numero di particelle elevato e la rimozione dell'attrezzatura da raccolta dell'orticoltore.

Prima di lascarvi alle note della patch, vi ricordiamo che Amazon Games di recente si è pronunciata in merito al numero sempre crescente di bot in New World, con il team di sviluppo che ha messo in campo risorse e strumenti dedicati per identificarli e combatterli.

New World

Di seguito le note ufficiali dell'Update 1.1.1 di New World:

Particelle dai nemici elementali

Abbiamo risolto un problema che permetteva ai nemici elementali di far cadere un numero elevato di particelle.

Abbiamo rimosso le particelle elementali come ricompensa ricevuta dalla raccolta di creature elementali e abbiamo ridotto la quantità di altre risorse che si possono ottenere di quest'ultime per compensare la loro quantità e frequenza di rigenerazione. L'intento iniziale era di rendere queste creature difficili da sconfiggere e rare da incontrare nel mondo. Il modo in cui le abbiamo usate le ha rese meno pericolose e più frequenti da incontrare, causando uno squilibrio nella quantità di risorse fornite rispetto alle risorse primarie quali piante o pietre elementali.

Problema con l'attrezzatura dell'Orticoltore

Nel nostro ultimo aggiornamento, abbiamo commesso l'errore di trattare tutti i livelli dell'attrezzatura di raccolta dell'orticoltore come contenuto futuro e li abbiamo involontariamente rimossi dal gioco. Ci scusiamo per questo problema che vi ha portato a perdere degli oggetti che avevate legittimamente in vostro possesso. Se avete perso un pezzo dell'Armatura del Mietitore, dopo questo aggiornamento, troverete un Forziere di ricompense extra nel vostro inventario. Questi forzieri di ricompense contengono il set completo dell'armatura dell'orticoltore al livello più alto che avete raggiunto in passato per uno qualsiasi dei pezzi del set Mietitore. Inoltre, sono sbloccati al massimo Punteggio attrezzatura per quel livello e saranno utilizzabili a ogni livello per garantire la possibilità di equipaggiarli. Questi oggetti sono marcati come Vincola equipaggiamento come qualsiasi pezzo di armatura del Mietitore che trovereste normalmente. All'apertura del forziere, troverete 5 oggetti:

Cappello da mietitore

Camicia da mietitore

Guanti da mietitore

Pantaloni da mietitore

Scarpe da mietitore

Sistema di alloggi

Abbiamo riabilitato lo scambio, il trasferimento e il recupero di mobili/oggetti per la casa

Sistema di produzione

Abbiamo corretto un bug che impediva alle ricette di produzione di gioielli di offrire una quantità di ESP delle competenze sufficiente.

Di recente, abbiamo ridotto la quantità di ESP delle competenze fornita dagli oggetti di livello inferiore al raggiungimento da parte del giocatore di un nuovo livello delle basi di produzione per competenza. Per fare un esempio con il metallo, quando un giocatore sblocca le ricette di Acciaio, guadagna meno dalla produzione di ricette di ferro. Abbiamo effettuato questa modifica per porre l'accento sulla produzione di oggetti di livello superiore mentre si avanza nella abilità di produzione, oltre che per migliorare il valore dei materiali di livello superiore. Abbiamo voluto premiare i giocatori che producono oggetti di livello superiore mano a mano che avanzano in ogni competenza. Prima di questa modifica, avevamo notato che i giocatori spendevano troppo tempo nella produzione di oggetti di livello inferiore invece di migliorare le loro competenze producendo oggetti che potevano effettivamente usare al loro livello corrente.

Commercio

Abbiamo risolto un problema che impediva ai giocatori di effettuare ordini di acquisto dalle capanne di deposito locali.

Server

Modifiche all'infrastruttura per la fusione di server

Miglioramenti alle prestazioni di guerra

Correzione di errori generali