PS5 disponibile su Amazon oggi: mercoledì 1 dicembre

PS5 Standard Edition è disponibile su Amazon Italia oggi, mercoledì 1 dicembre, al prezzo standard di 499.99 euro. Potete trovarla a questo indirizzo.

Aggiornamento: le unità di PS5 su Amazon sono terminate. PS5 è la console di nuova generazione di Sony Interactive Entertainment. La console propone supporto all'8K e ai 120 Hz, con i televisori compatibili. Supporta anche l'audio 3D, sia con gli schermi che con gli headset audio compatibili. Il controller di PS5, il DualSense, offre feedback aptico e grilletti adattivi, che reagiscono alla pressione in modo diverso a seconda della scena di gioco. La console monta una SSD super-veloce che rende i caricamenti istantanei.

PS5 è disponibile in versione standard e in versione Digital: quest'ultima non dispone del lettore ottico, quindi dovete acquistare per forza i giochi in formato digitale tramite PS Store.

PS5 Digital Edition appoggiata sul fianco

Diteci, siete riusciti ad acquistare la console, oppure anche questa volta non avete fatto in tempo?