Cinecittà Game Hub: seguitelo sul canale Twitch di Multiplayer alle 11:00, ecco il programma

A partire dalle 11:00 di oggi - 1 dicembre 2021 - potete seguire sul canale Twitch di Multiplayer.it l'evento Cinecittà Game Hub, "l'acceleratore per startup innovative del videogame di Cinecittà". La conferenza è stata realizzata in collaborazione con IIDEA (Italian Interactive & Digital Entertainment Association), l'associazione di categoria dell'industria videoludica in Italia.

Come indicato dal sito ufficiale, Cinecittà Game Hub mira a offrire 60.000 euro a un massimo di 10 startup in pre-seed funding e un "percorso ad elevata intensità e di elevata qualità professionale, finalizzato alla realizzazione di un prototipo avanzato che sarà poi proposto a editori multinazionali, titolari di piattaforme da gioco hardware e/o online e investitori per avere un accesso agevolato al mercato internazionale".

Durante la conferenza odierna, che ripetiamo potete seguire anche sul canale Twitch di Multiplayer.it, ci sarà modo di parlare di:



Gestione di una società di produzione videogiochi

Analisi di mercato

Aspetti legali e gestione IP

Ricerca e gestione funding

Pipeline e cicli di produzione

Marketing e comunicazione

Contratti di publishing e negoziazione

Pitching

Durante tutta la durata del programma interverranno regolarmente mentor di settore nazionali e internazionali, per analizzare insieme alle startup vari aspetti della creazione e gestione di uno studio di sviluppo. A termine del programma le startup avranno sviluppato una versione avanzata del loro prototipo di videogioco, che sarà poi presentato ad un pubblico selezionato di investitori e publisher durante il Demo Day.