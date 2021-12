Warframe: The New War, trailer cinematografico svela la data di uscita dell'espansione

Dopo una lunga attesa, Digital Extremes ha finalmente annunciato la data di uscita di The New War, la nuova espansione di Warframe, che sarà disponibile dal 15 dicembre 2021. Per l'occasione ha pubblicato un nuovo trailer cinematografico, che potrete ammirare nel player qui sopra.

L'espansione New War di Warframe parla dell'invasione dell'universo conosciuto da parte dei Senzienti, della macchine intenzionate a sradicare tutta la vita. Ci saranno nuovi personaggi, missioni e aree di gioco. Digital Trends ha descrito The New War come "un'espansione cinematografica" in cui ci saranno molte missioni principali e cutscene, con l'obiettivo di far avanzare la storia di Warframe e al tempo stesso fornire risposte a quesiti a lungo rimasti in sospeso dell'universo sci-fi del gioco.

Come accennato in apertura, l'espansione The New War di Warframe sarà disponibile a partire da mercoledì 15 dicembre 2021. Per ingannare l'attesa potete guardare questo video gameplay di 30 minuti tratto proprio da una delle missioni principali in arrivo questo mese.

Inoltre, prima del lancio dell'espansione, i giocatori potranno mettere le mani su dei rari Prime Warframes, ovvero le armature più potenti del gioco, prendendo parte all'evento Prime Resurgence. Per maggiori dettagli sull'evento e le rotazioni settimanali, vi rimandiamo al sito ufficiale di Warframe.