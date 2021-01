Dead Cells: Fatal Falls, la recensione: buona (anche) la terza!

Nonostante ciò in questo arco temporale non è oltretutto mai stato chiesto ai giocatori di sborsare un singolo euro aggiuntivo, a fronte dei circa 25 euro di listino iniziali, con l'eccezione di una sola occasione nel 2020 data dall'arrivo del DLC Bad Seed , venduto comunque ad un prezzo irrisorio se paragonato al valore dell'offerta. Negli anni le capacità del team artistico sono cresciute a dismisura e con loro è migliorata anche la qualità visiva di Dead Cells, gli effetti grafici e le maestose ambientazioni, capaci di spaziare dagli angusti anfratti delle segrete della prigione, fino ad arrivare ad ampi spazi aperti dove la natura e la magia hanno preso il sopravvento regalando anche all'occhio quei dettagli extra decisamente graditi e attesi. Oggi ci troviamo nella situazione di poterne tornare a parlare su queste pagine grazie all'arrivo su tutte le piattaforme di Fatal Falls, il terzo DLC ufficiale apparso da poche ore sui vari store digitali. Tempo dunque di riprendere in mano il titolo e valutarlo anche in virtù dei nuovi ingressi sul mercato: eccovi la recensione di Dead Cells: Fatal Falls .

Sono passati già tre anni da quando Motion Twin lanciò ufficialmente sul mercato Dead Cells , un roguelike che non fece fatica a farsi conoscere e, in breve tempo, divenne uno dei giochi indipendenti più apprezzati per il genere. Merito di tutto questo successo, indubbiamente, va alle qualità intrinseche del titolo ma anche e soprattutto ad un supporto costante da parte degli sviluppatori, che in 36 mesi e più non si sono mai fermati dall'aggiungere nuove aree, boss, armi e bilanciamenti a questo prodotto ormai immenso.

Il solito gameplay eccezionale

Un gioco davvero bello lo si riconosce immediatamente e quando un titolo come questo, passati tre anni, risulta ancora fresco, preciso e visivamente incisivo è perché ci si trova di fronte a un vero e proprio caposaldo. Non importa infatti quanto tempo sia passato dall'ultima volta che avete preso in mano un pad e vi siete messi a mollare fendenti nell'oscuro mondo di Dead Cells, bastano pochi istanti per trovarsi nuovamente a proprio agio, come se quel pad non l'aveste mai messo da parte.

I movimenti e le animazioni fluide, i salti che sembrano quasi calamitati alla perfezione verso le sporgenze più lontane, regalano un'esperienza mai frustrante sebbene, con il passare del tempo, la difficoltà non sia diminuita nonostante i tantissimi cambiamenti alle dinamiche di gioco. Fatal Falls vuole riproporre allora la medesima esperienza avuta con il precedente DLC, un insieme di livelli e nemici mai estranei alla produzione quanto piuttosto parte integrante di un ecosistema ad oggi ancora sublime.

Il nuovo tema non verte però sul combattimento nudo e crudo e vira la giocabilità sul platform più spinto, con gli avversari impegnati nel tentativo di farvi precipitare nel vuoto piuttosto che decapitarvi di netto come in passato. I contenuti si inseriscono nel mid-late game e non saranno disponibili alla prima run, questo dà il tempo di riabituarsi al gioco ed evitare di schiantarsi contro un muro quando arrivano i mostri nuovi, con i loro pattern unici e le loro ostiche abilità da evitare. Motion Twin ha aggiornato quasi tutte le connessioni nei livelli già presenti per permettere a giocatori vecchi e nuovi di raggiungere la prima delle nuove aree, Fractured Shrines, abbastanza facilmente, potendo passare sia dalla prima zona introdotta con Bad Seed, affrontando Mama Tick, sia arrivandoci attraverso il Black Bridge nel caso in cui voleste, per qualche strana ragione, comprare solo questo DLC e saltare il precedente. Arrivati nella nuova area vi aspetta un vero e proprio inferno, visto che le parate e le schivate a timing perfetto non saranno più sufficienti a salvarvi la pellaccia.

I nemici hanno la chiara intenzione di mettervi i bastoni tra le ruote mentre cercate disperatamente di saltare da una piattaforma all'altra come già detto e a questi si aggiungono piattaforme mobili incapaci di reggere il peso del vostro alter ego a lungo e asce rotanti piazzate accuratamente per richiedervi impegno anche nei salti apparentemente più facili. Ci sono poi trappole sparse sul pavimento con tronchi pronti a travolgerci ma che potrete usare anche per far sbalzare fuori dalle piattaforme gli avversari, guadagnando così alcuni nuovi achievement. Arrivati alla fine del livello però la brutta sorpresa, per accedere al bioma successivo dovrete avere indossato un outfit speciale recuperabile nel livello, richiedendo forzatamente una seconda run. Poco male, ovviamente, vista la ciclicità con cui si avviano le partite a Dead Cells e una scocciatura tra le altre cose evitabile sfruttando in modo intelligente la dislocazione della vostra testa, una feature unica per questo contenuto che apre opzioni future interessanti dal punto di vista della possessione dei nemici.