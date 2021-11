PS5: l'app YouTube supporta l'HDR su console Sony grazie a un update segreto

L'app YouTube in versione PS5 ora ha il supporto HDR, che permette di guardare video a maggiore qualità, direttamente dalla tua piattaforma videoludica next-gen.

Sebbene PS5 sia stata pubblicata con il supporto nativo per i media HDR, le sue applicazioni di video-streaming non lo hanno supportato. Né Sony né Google hanno annunciato questo piccolo ma importante cambiamento all'app YouTube, ma il sito di notizie video-centrico FlatpanelsHD ha pubblicato un'immagine dell'app con le statistiche di back-end abilitate che mostra l'utilizzo di un codec video HDR10.

Se non avete familiarità con l'HDR significa "high dynamic range" (in traduzione diretta: ampia gamma dinamica). In parole povere, l'HDR permette una più ampia gamma di luminosità tra l'elemento più profondo e scuro che lo schermo può visualizzare e la parte più chiara e luminosa - permettendo alle immagini di apparire più vibranti e realistiche. Secondo FlatpanelsHD, l'app YouTube PS5 ora supporta HDR per i video con risoluzione fino a 4K e 60 fotogrammi al secondo.

PS5

È importante notare che sarà necessario guardare effettivamente un video che include HDR su YouTube per vedere la differenza rispetto a prima. Sebbene l'HDR sia diventato sempre più comune per giochi, film e spettacoli televisivi negli ultimi anni, la maggior parte dei contenuti video su YouTube a piattaforme simile è ancora SDR. È possibile quindi che per molti non vi sia reale differenza nell'uso quotidiano.

Vi ricordiamo anche che YouTube ha nascosto il numero dei non mi piace in tutti i video.