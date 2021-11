GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, edizione fisica rinviata

L'edizione fisica di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition è stata rinviata. Precedentemente previste per il 7 dicembre, le versioni retail per PS4, Xbox Series X / Xbox One saranno disponibili da venerdì 17 dicembre, mentre quella per Nintendo Switch arriverà nel corso dei primi mesi del 2022.

L'annuncio è arrivato direttamente da Rockstar Games, che ha comunicato il rinvio dell'edizione fisica della raccolta su Twitter.

Nel caso delle versioni PlayStation e Xbox non si tratta di un rinvio particolarmente lungo, parliamo infatti solo di dieci giorni in più e in ogni caso prima delle feste, quindi c'è tutto il tempo per aggiungere la raccolta tra i regali da piazzare sotto l'albero di Natale. Saranno delusi invece i giocatori Nintendo Switch, dato che la raccolta non solo non arriverà prima dei mesi del 2022, ma di fatto al momento non c'è neppure una data di uscita certa.

Nel frattempo, giusto poche ore fa Rockstar Games ha pubblicato l'Update 1.03 di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition per tutte le piattaforme, ad eccezione di Nintendo Switch, che anche in questo caso dovrà attendere un po' di più rispetto alle altre piattaforme. La patch risolve oltre 100 problemi tra bug, crash improvvisi ed errori di battitura della segnaletica e cartellonistica.