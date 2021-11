GTA: The Trilogy, Update 1.03 disponibile, risolve oltre 100 problemi

Rockstar Games ha pubblicato l'Update 1.03 di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition che risolve oltre 100 problemi, tra bug, errori di spelling e glitch. L'aggiornamento è disponibile per tutte le piattaforme ad eccezione di Nintendo Switch.

La raccolta che include le versioni rimasterizzate di GTA 3, Vice City e San Andreas è stata accolta con numerose critiche da parte dei giocatori, per via dei numerosi bug, glitch, problemi di performance e persino errori di battitura presenti in tutti i giochi. Rockstar Games in seguito ha promesso che avrebbe risolto le magne della trilogia con una serie di Update e a quanto pare per il momento è stata di parola.

Stando alle note ufficiali dell'aggiornamento 1.03 di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, migliora la stabilità generale dei tre titoli su tutte le piattaforme e corregge alcuni errori di battitura degli elementi degli scenari, come segnaletica e cartelloni pubblicitari. Inoltre risolve un problema relativo alla pioggia, che ogni tanto appariva anche nei luoghi al chiuso, e introduce una nuova telecamera cinematica.

A tutto ciò si aggiunge una valanga di fix per bug di varia natura, tra cui alcuni relativi ai modelli poligonali di personaggi e vetture, l'ottenimento di Trofei e Obiettivo e crash improvvisi. Potrete leggere l'elenco completo delle modifiche sulla pagina di supporto ufficiale di Rockstar Games, a questo indirizzo. Al momento le note della patch sono riportata in lingua inglese, ma presto saranno tradotte in italiano.

Di recente uno dei fondatori di Rockstar Games ha parlato di GTA 6 e di come prevede grossi cambiamenti in arrivo per la serie.